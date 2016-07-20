

KIBRIS Barış Harekatı'nın yıldönümünde Mersin'de her yıl geleneksel olarak kutlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları darbe girişimi nedeniyle iptal edildi.



Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek tören ve akşam verilecek resepsiyonun iptal edildiğini belirten KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, yaptığı açıklamada 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı her yıl Mersin'de coşkuyla kutladıklarını hatırlattı. İnanıroğlu, "15 Temmuz akşamı anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan demokrasiye darbe girişimi nedeniyle bayramı bu yıl buruk kutlamaktayız" dedi.



Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs Türk halkının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduğunu hatırlatan İnanıroğlu, şunları söyledi:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunan darbesi karşısında 1960 Garanti Anlaşması'nın 4'üncü maddesine dayanarak etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuşmuş, adada barış ve huzur ortamı sağlanmıştı. Kıbrıs Türk halkı geçmişte yaşanan acı olayların bir daha yaşanmayacağı, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki kesimli federal bir çözüme ulaşılması için Rum tarafıyla müzakereleri iyi niyetle sürdürmektedir. Kıbrıs Türk Halkının bugünlere ulaşmasında ve halkımızın huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakmasında en büyük desteği aldığımız tek güvencemiz anavatan Türkiye'ye teşekkür ederiz, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman mücahitlerimiz ve gazilerimizi şükran ve minnetle anarız. Tüm vatandaşlarımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlarım."