O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

mersin'de barış ve özgürlük bayramı kutlamaları iptal edildi

MERSİN'DE BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI KUTLAMALARI İPTAL EDİLDİ

Mersin'de Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları iptal edildi

Tarih : 20 Temmuz 2016, 13:49
Puan Ver : Mersin'de Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları İptal Edildi(6/10)6


KIBRIS Barış Harekatı'nın yıldönümünde Mersin'de her yıl geleneksel olarak kutlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları darbe girişimi nedeniyle iptal edildi.

Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek tören ve akşam verilecek resepsiyonun iptal edildiğini belirten KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, yaptığı açıklamada 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı her yıl Mersin'de coşkuyla kutladıklarını hatırlattı. İnanıroğlu, "15 Temmuz akşamı anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan demokrasiye darbe girişimi nedeniyle bayramı bu yıl buruk kutlamaktayız" dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs Türk halkının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduğunu hatırlatan İnanıroğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunan darbesi karşısında 1960 Garanti Anlaşması'nın 4'üncü maddesine dayanarak etkin ve fiili garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne kavuşmuş, adada barış ve huzur ortamı sağlanmıştı. Kıbrıs Türk halkı geçmişte yaşanan acı olayların bir daha yaşanmayacağı, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki kesimli federal bir çözüme ulaşılması için Rum tarafıyla müzakereleri iyi niyetle sürdürmektedir. Kıbrıs Türk Halkının bugünlere ulaşmasında ve halkımızın huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakmasında en büyük desteği aldığımız tek güvencemiz anavatan Türkiye'ye teşekkür ederiz, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman mücahitlerimiz ve gazilerimizi şükran ve minnetle anarız. Tüm vatandaşlarımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlarım."








Etiketler: Mersin  De  Barış  Ve  Özgürlük  Bayramı  Kutlamaları  İptal  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER