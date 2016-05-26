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mersin'de alevi katliamı protestosu

MERSİN'DE ALEVİ KATLİAMI PROTESTOSU

Mersin'de Arap Alevi Gençlik Meclisleri'nin çağrısı ile toplanan bir grup, Suriye'de cihatçı çetelerin Alevi köylerine saldırıp katliam yaptıklarını öne sürerek eylem yaptı.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 14:29
Puan Ver : Mersin'de Alevi Katliamı Protestosu(6/10)5


Yaklaşık 100 kişilik grup, 'Katliamlara sessiz kalmak insanlık suçudur' ve 'Suriye'de Alevi soykırımına hayır' yazılı pankart açarak Türkçe ve Arapça sloganlar attı. Saldırılarda hayatını kaybeden Alevi vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan eylemciler, bir süre slogan atarak tepkilerini dile getirdi. 'Söz, yetki, karar halk meclislerine, 'Suriye'de Alevi soykırımı var' ve 'Katliamlara sessiz kalma' yazılı dövizler taşıyan eylemciler, Alevilere yönelik yapılan saldırılara dikkat çekti.



Grup adına açıklama yapan Ali Gür, "Geçtiğimiz hafta, Türkiye'nin de desteklediği cihatçı çetelerin Alevi El-Zara köyüne yaptığı saldırılarda yüzlerce canımızın hayatını kaybetmesinden kısa bir süre sonra, yine Suriye'nin Lazkiye iline bağlı Ceble kenti ile Tartus kentinden toplam 7 bombalı saldırı düzenledi. Patlamalarda 200'den fazla sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı" diye konuştu.








Etiketler: Mersin  De  Alevi  Katliamı  Protestosu    haber

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