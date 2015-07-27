

Bir istihbaratı değerlendiren Gazinatep Terörle Mücadele Şube ekiplerinin, Mersin polisi ile ortaklaşa Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, IŞİD üyesi 7 kişiyi gözaltına aldı.







Kilis ve Gaziantepteki operasyonlardan kaçarak Mersine geldikleri bildirilen şüphelilerin yerli ve yabancı terör örgütü sempatizanlarına aracı oldukları ve terör örgütüne malzeme aktarımı ile lojistik destek sağladıkları belirtildi. Yakalanan şüphelilerden V.K., M.S,K. ve A.K.nin Türk , H.E.M., R.Ş.M., A.E.H. ile M,V.nin ise Suriye uyruklu olduğu belirtildi. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Gaziantepe gönderildiği öğrenildi