MERSİN İY'Lİ TARAFTAR, SAHAYA GİREREK AMED SPORTİFLİ DENİZ NAKİ'YE SALDIRDI
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Mersin İdmanyurdu - Amed Sportif mücadelesinde maça bir kişi girdi.
DENİZ NAKİ'YE YUMRUKLU SALDIRI
Sahaya giren kişi serbest atış kullanma hazırlığındaki Deniz Naki'ye arkadan saldırdı ve futbolcuyu yumruklayarak yere yıktı. Saldırı sonrası tüm futbolcular olay yerine koşarak saldırganı etkisiz hale getirdi.
DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Deniz Naki'nin adı son olarak bir gözaltı olayıyla anılmıştı. Naki, kendi adına açılmış bir Twitter hesabından Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ancak kısa süre içinde hesabın kendisine ait olmadığı anlaşılmış ve serbest bırakılmıştı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Daha önce Deniz Naki, "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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