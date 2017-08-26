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MERSİN İY'Lİ TARAFTAR, SAHAYA GİREREK AMED SPORTİFLİ DENİZ NAKİ'YE SALDIRDI


Mersin İY'li Taraftar, Sahaya Girerek Amed Sportifli Deniz Naki'ye Saldırdı
Tarih : 26 Ağustos 2017, 22:50
Puan Ver : Mersin İy'li Taraftar, Sahaya Girerek Amed Sportifli Deniz Naki'ye Saldırdı(5/10)1

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Mersin İdmanyurdu - Amed Sportif mücadelesinde maça bir kişi girdi.

DENİZ NAKİ'YE YUMRUKLU SALDIRI

Sahaya giren kişi serbest atış kullanma hazırlığındaki Deniz Naki'ye arkadan saldırdı ve futbolcuyu yumruklayarak yere yıktı. Saldırı sonrası tüm futbolcular olay yerine koşarak saldırganı etkisiz hale getirdi.

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Deniz Naki'nin adı son olarak bir gözaltı olayıyla anılmıştı. Naki, kendi adına açılmış bir Twitter hesabından Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ancak kısa süre içinde hesabın kendisine ait olmadığı anlaşılmış ve serbest bırakılmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINDAN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Daha önce Deniz Naki, "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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