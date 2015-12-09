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mersin idmanyurdu başkanı ali kahramanlı bıraktı

MERSİN İDMANYURDU BAŞKANI ALİ KAHRAMANLI BIRAKTI

Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Tarih : 09 Aralık 2015, 13:37
Puan Ver : Mersin İdmanyurdu Başkanı Ali Kahramanlı Bıraktı(9/10)8


Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kahramanlı, “Yeni bir kan değişiminin, yeni bir heyecan oluşumunun Mersin İdmanyurdu'na olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum. Yeni görev alacak kulüp başkanımızın maddi ve manevi yanında olarak, Mersin İdmanyurdu'nun emrinde olacağım” dedi.








Etiketler: Mersin  İdmanyurdu  Başkanı  Ali  Kahramanlı  Bıraktı    haber

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