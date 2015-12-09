

Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kahramanlı, “Yeni bir kan değişiminin, yeni bir heyecan oluşumunun Mersin İdmanyurdu'na olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum. Yeni görev alacak kulüp başkanımızın maddi ve manevi yanında olarak, Mersin İdmanyurdu'nun emrinde olacağım” dedi.