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mersin büyükşehir belediyesi kurmayları tutuklandı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURMAYLARI TUTUKLANDI

MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri ve eski Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu, Başkanvekili Mehmet Özgür Sanal'ın da aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 13:28
Puan Ver : Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurmayları Tutuklandı(0/10)


MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri ve eski Vali Yardımcısı Haluk Tunçsu, Başkanvekili Mehmet Özgür Sanal'ın da aralarında olduğu 10 kişi tutuklandı.

Dün sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 23 kişiden 9'u, savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 14 şüpheli ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmaya engel olmak, terör örgütüne finansman sağlama' suçundan tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Özgür Sanal, Özel Kalem Müdürü Hüdaverdi Aydoğdu, Zabıta Daire Başkanı ve Tarsus Eski İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Aksoy, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Aşkın Günay, Mali İşler Daire Başkanı Tevfik Dinçer, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mustafa Yalın, Personel Şube Müdürü Fuat Kurt, Mustafa Şahin ve Dalyan Yalçın tutuklandı. Serdar Aslan, Ali Selçukoğlu, Murat Türkili ve Avukat Hüseyin Ozan Çetin ise yurt dışına çıkış yasağı koyularak adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.








Etiketler: Mersin  Büyükşehir  Belediyesi  Kurmayları  Tutuklandı    haber

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