

Güneş Sistemi'ne en yakın gezegen Merkür, bugün Dünya'da yaşayanlara özel bir görsel şov sunacak. Merkür'ün Güneş'in önünden geçtiği an Ankara'da 14.12, Antalya'da 14.25'te izlenebilecek. Sıra dışı doğa olayı akşam saat 20.00 sularına kadar sürecek.







Bu muhteşem doğa olayı başladığında, sayfamızdan da canlı olarak takip edebileceksiniz.







Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdür Vekili Prof. Dr. Halil Kırbıyık, yazılı açıklamasında daha önce 8 Kasım 2006 tarihinde meydana gelen bu ender gök olayının, Antalya'da saat 14.25'te başlayacağını ve gün batımından sonra da devam edeceğini belirtti. Başkent Ankara'da ise saat 14.12 dolayında başlayacak doğa olayında, birkaç dakika sonra Merkür diski güneş diskinin tamamen içine girmiş şekilde görünecek.







Geçiş sırasında Merkür'ün diski Güneş'in diskine göre çok küçük kalacağından, tutulma gözlükleri kullanılsa bile gözle fark edilemeyeceğini vurgulayan Kırbıyık, "Geçişi gözleyebilmek için mutlaka özel üretilmiş Güneş filtresine sahip teleskoplar kullanılmalı. Aksi taktirde filtresiz dürbün, teleskop ve benzer optik bir aletle Güneş'e doğrudan bakıldığında göz retinası ciddi zarar görecektir." uyarısında bulundu.