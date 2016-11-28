

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ekimde bir önceki aya kıyasla 543 milyon dolar artarak 118,4 milyar dolara yükseldi.







TCMB tarafından, Ekim 2016 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.







Buna göre, TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre 543 milyon dolar artarak ekimde 118,4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 99,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 7,6 azalarak 17,4 milyar dolar oldu.







kaynak:bloomberght