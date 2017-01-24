

Merkez Bankası kritik faiz kararı öncesi 3.79 seviyesinde olan dolar, karar sonrası 3.82 seviyesinin üzerini gördü. Kur sonrasında 3.76 seviyesine geriledi. Borsa İstanbul PPK kararı sonrası 83.321 seviyesine kadar yükseldi







Swap ihalesi sonrası 3.74 seviyesinin altına gerileyen dolar fiyatları Merkez Bankası kararından hemen önce 3.79 seviyesinden işlem görürken karar sonrası 3.82 seviyesinin üzerini gördü.







DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ







Kur saat 15:18 itibari ile bankalararası piyasada 3.7686 seviyesinden işlem gördü.







EN YÜKSEK SEVİYEYİ TEST ETTİ







BİST-100 endeksi dün dolardaki düşüş ile haftaya alımla başladıktan sonra 83.575 seviyesi ile 2 Mayıs 2016 tarihinden beri gördüğü en yüksek seviyeyi test etti. PPK toplantısına odaklanan piyasa günü dar aralıkta geçirdikten sonra yüzde 0.02 eksi ile 83.047 seviyesinden yatay tamamladı. Endeks yeni güne ise yüzde 0.18 yükselişle 83.195 seviyesinden başladı.







BORSA YÜKSELİŞTE







Borsa İstanbul PPK kararı sonrası sert düşüş ile 82.880 seviyesine geriledi. Ardından gelen alımlarla 83.321 seviyesine kadar yükseldi. Endeks an itibari ile yüzde 0.18 artışla 83.200 seviyesinde seyrediyor







kaynak:sabah