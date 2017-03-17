

Dün, TCMB'nin politika faizini ve faiz koridorunu değiştirmemesine karşın Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11,75'e çıkartmasıyla düşüşünü ikinci güne taşıyan dolar/TL, günü yüzde 1,42 değer kaybıyla 3,6244'ten tamamladı.







Düşüşünü bugün de sürdüren dolar/TL, en düşük 3,6000'ı gördü ve saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3,6070 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 3,8905 seviyelerinde, sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 4,4640'tan işlem görüyor.







İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında dün değişiklik yapmadı. BoE'nin faiz kararının ardından sterlin/dolar paritesi değer kazancını ikinci güne taşırken, avro/dolar paritesi de 1,0776 ile 6 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.







kaynak:ahaber