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MERKEZ'İN FAİZ KARARI ARDINDAN DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR


MERKEZ'İN FAİZ KARARI ARDINDAN DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Tarih : 17 Mart 2017, 10:39
Puan Ver : Merkez'in Faiz Kararı Ardından Dolarda Düşüş Sürüyor(9/10)7


Dün, TCMB'nin politika faizini ve faiz koridorunu değiştirmemesine karşın Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11,75'e çıkartmasıyla düşüşünü ikinci güne taşıyan dolar/TL, günü yüzde 1,42 değer kaybıyla 3,6244'ten tamamladı.



Düşüşünü bugün de sürdüren dolar/TL, en düşük 3,6000'ı gördü ve saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3,6070 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 3,8905 seviyelerinde, sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 4,4640'tan işlem görüyor.



İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında dün değişiklik yapmadı. BoE'nin faiz kararının ardından sterlin/dolar paritesi değer kazancını ikinci güne taşırken, avro/dolar paritesi de 1,0776 ile 6 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.



 



kaynak:ahaber








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