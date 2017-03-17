MERKEZ'İN FAİZ KARARI ARDINDAN DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Dün, TCMB'nin politika faizini ve faiz koridorunu değiştirmemesine karşın Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11,75'e çıkartmasıyla düşüşünü ikinci güne taşıyan dolar/TL, günü yüzde 1,42 değer kaybıyla 3,6244'ten tamamladı.
Düşüşünü bugün de sürdüren dolar/TL, en düşük 3,6000'ı gördü ve saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 3,6070 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 3,8905 seviyelerinde, sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 4,4640'tan işlem görüyor.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında dün değişiklik yapmadı. BoE'nin faiz kararının ardından sterlin/dolar paritesi değer kazancını ikinci güne taşırken, avro/dolar paritesi de 1,0776 ile 6 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
kaynak:ahaber
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