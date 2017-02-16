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merkez'in döviz rezervleri arttı

MERKEZ'İN DÖVİZ REZERVLERİ ARTTI

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 10 Şubat itibariyle 91.5 milyar dolardan 92.8 milyar dolara yükseldi

Tarih : 16 Şubat 2017, 16:47
Puan Ver : Merkez'in Döviz Rezervleri Arttı(7/10)6


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 665 milyon dolar artışla 109 milyar 120 milyon dolara yükseldi.



TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 10 Şubat ile biten haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 1 milyar 277 milyon dolar artarak 92 milyar 799 milyon dolara ulaştı. Brüt Döviz rezervleri bir önceki hafta 91 milyar 522 milyon dolar seviyesindeydi.



 



kaynak:sabah








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