

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 27 Ocak ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 221 milyon dolar artarak 92 milyar 517 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 92 milyar 296 milyon dolar seviyesindeydi.







Bu dönemde altın rezervleri 48 milyon dolar artarak 15 milyar 315 milyon dolar düzeyine yükseldi. Böylece, Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre 269 milyon dolar artışla 107 milyar 832 milyon dolar oldu.







kaynak:sabah