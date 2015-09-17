

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1,8 milyar dolar azalarak 119 milyar 269 milyon dolara indi.







TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 11 Eylül ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 359 milyon dolar azalışla 100 milyar 937 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 102 milyar 296 milyon dolar düzeyindeydi.