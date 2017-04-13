MERKEZ'İN BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 88.9 MİLYAR DOLARA ÇIKTI
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri 7 Nisan haftası 88.9 milyar dolara yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 666 milyon dolar artışla 106 milyar 346 milyon dolara yükseldi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 7 Nisan ile biten haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 347 milyon dolar artarak 88 milyar 925 milyon dolar oldu. Brüt Döviz rezervleri bir önceki hafta 88 milyar 578 milyon dolar seviyesindeydi.
Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya göre 319 milyon dolar yükselişle 17 milyar 421 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 666 milyon dolar artışla 106 milyar 346 milyon dolara yükseldi.
kaynak:bloomberght
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