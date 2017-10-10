MERKEZE ALINAN ESKİ BURDUR VALİSİ HASAN KÜRKLÜ TUTUKLANDI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, İstanbul'da gözaltına alınarak kente getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski Burdur Valisi Hasan Kürklü'nün savcılıktaki ifadesi de tamamlandı.
TUTUKLANDI!
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Hasan Kürklü tutuklandı.
29 EYLÜL'DE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Burdur Valiliği görevini 2014-2016 yıllarında yürüten Kürklü, daha sonra merkez valisi olarak görevlendirilmişti. Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 15 Eylül'de açığa alınmıştı. İstanbul'da 29 Eylül'de gözaltına alınan Kürklü'nün, Burdur Valisi olarak görev yaptığı dönemde kullandığı telefonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock olduğu tespit edilmişti.
"BYLOCK'TAN HABERİM YOK" DEMİŞTİ
Kürklü'nün ifadesinde, Burdur Valiliği görevine başladığında kendisine verilen telefonda ByLock bulunmasına ilişkin bilgisinin olmadığını, programı kendisinin yüklemediğini iddia ettiği belirtilmişti.
Kaynak: haberinburada
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