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merkez'den o paralar için kritik açıklama

MERKEZ'DEN O PARALAR İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından oluşturulan "Merkezin Güncesi" blogunda yayımlanan uzman değerlendirmesinde, "Son yıllarda Net Hata ve Noksan'ın (NHN) önemli bir kısmının, yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışındaki mevduat hareketleri kaynaklı olduğu düşünülüyor."

Tarih : 11 Mayıs 2017, 09:24
Puan Ver : Merkez'den O Paralar İçin Kritik Açıklama(6/10)4


"Merkezin Güncesi" blog sitesinde TCMB uzmanlarının NHN üzeri?ne değerlendi?rmesi yayımlandı.



Değerlendirmede ödemeler dengesi istatistiklerinin, ülkenin yurt dışı yerleşikler ile olan tüm ekonomik işlemlerini kapsadığı belirtildi.



Türkiye'nin ödemeler dengesi istatistiklerinin derlenmesinde kullanılan temel veri kaynağının Merkez Bankası da dahil bankaların yaptıkları raporlamalar olduğu ifade edilen değerlendirmede, bunlarla birlikte banka raporları dışında ilgili sektörlerden elde edilen idari kayıtlar ve anket yöntemiyle elde edilen verilerin de tüm ekonomik işlemleri tam ve en doğru şekilde kapsayabilmek adına yaygın olarak kullanıldığı vurgulandı.



Değerlendirmede, ödemeler dengesi derleme ilkelerinden birinin, bir işlemin borç ve alacak olmak üzere, birbirine eşit iki kayıtla tutulduğu çift kayıt muhasebe sistemi olduğu kaydedildi.



 



kaynak:hürriyet








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