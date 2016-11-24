MERKEZ'DEN KRİTİK FAİZ KARARI !
Para Piyasaları Kurulu (PPK) toplantısı sonrası Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faiz koridorunun üst sınırını 8,25'ten yüzde 8,5'e yükseltti.
Politika faizi ise yüzde 7.5'ten yüzde 8'e yükseltildi. Merkez Bankası üç yıl sonra faiz artırımında bulundu. Merkez'in kararının ardından 3.40 TL'nin üzerinde olan dolar dolar 3.38'in altına indi.
kaynak:sözcü
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