Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

MERKEZ'DEN KRİTİK FAİZ KARARI !


MERKEZ'DEN KRİTİK FAİZ KARARI !
Tarih : 24 Kasım 2016, 14:08
Puan Ver : Merkez'den Kritik Faiz Kararı !(9/10)6


Para Piyasaları Kurulu (PPK) toplantısı sonrası Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faiz koridorunun üst sınırını 8,25'ten yüzde 8,5'e yükseltti.


Politika faizi ise yüzde 7.5'ten yüzde 8'e yükseltildi. Merkez Bankası üç yıl sonra faiz artırımında bulundu. Merkez'in kararının ardından 3.40 TL'nin üzerinde olan dolar dolar 3.38'in altına indi.


 


 


kaynak:sözcü







Etiketler: Merkez  Den  Kritik  Faiz  Kararı      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER