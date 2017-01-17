MERKEZ'DEN DOLARA BİR HAMLE DAHA!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası,12,13 ve 16 Ocak'ta da repo ihalesi açmamıştı
Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmayınca, bankalar için liranın maliyeti artıyor ve dövize talep oluşmadığı için de kurlardaki yükseliş frenleniyor.
kaynak:sabah
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