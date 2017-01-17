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merkez'den dolara bir hamle daha!

MERKEZ'DEN DOLARA BİR HAMLE DAHA!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

Tarih : 17 Ocak 2017, 14:28
Puan Ver : Merkez'den Dolara Bir Hamle Daha!(8/10)8


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası,12,13 ve 16 Ocak'ta da repo ihalesi açmamıştı



Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmayınca, bankalar için liranın maliyeti artıyor ve dövize talep oluşmadığı için de kurlardaki yükseliş frenleniyor.



 



kaynak:sabah








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