

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Suçlar ve Suç Gelirleri İle İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) bünyesindeki binanın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) stratejisi ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğine dair ciddi bulgulara ulaşılan İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneğine (İZDİM) usulsüz kiralandığı ve örgüte haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmir merkezli Ankara, İstanbul ve Denizli'de merkez valisi A.P., dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı M.Ç. ile 4 eski emniyet müdürü gözaltına alındı.



OLAYIN GEÇMİŞİ



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüte mali destek sağlanmasına ilişkin edinilen bilgiler doğrultusunda; geçtiğimiz Mart ayında, İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Manisa ve Isparta'da belirlenen adreslerde düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına alınmış, şüphelilerden 7 kişi tutuklanmıştı. Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında, Konak ilçesi Karataş semtinde daha önce Polis Moral Eğitim Merkezi olarak kullanılan binanın, İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneğine (İZDİM) verilmesinde usulsüzlük yapıldığı iddiası da yer almıştı. Merkez valisi A.P.'in POLSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde binanın değerinin altında ve usulüne aykırı İZDİM'e kiralandığı, derneğin FETÖ'nün uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir kurumu olduğu, merkezde örgüt propagandası yapıldığı, binanın mesken gibi gösterilerek otel olarak işletildiği, Meryem Ana Evi ve Selçuk ilçesini ziyaretine gelen ABD'den üst düzey kişiler ve yakınlarının burada konaklatıldığı ileri sürülmüştü.