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merkez tarih yazmaya devam ediyor!

MERKEZ TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR!

Piyasaların merakla beklediği açıklama geldi. Merkez Bankası 6`ncı kez faiz koridorunun üst bandında indirime gitti. Merkez Bankası ağustos ayı toplantısında üst bandı 25 bp daha aşağı çekerken, böylece faiz koridorunda bir kez daha tarih yazıldı.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 16:02
Puan Ver : Merkez Tarih Yazmaya Devam Ediyor!(0/10)


Piyasaların nefesini tutarak merakla beklediği açıklama geldi. Son 5 aydır faiz koridorunun üst bandını aralıksız indiren Merkez Bankası (TCMB), yılın 8'inci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını da pas geçmedi. Merkez, faiz koridorunun üst bandını 25  baz puan indirerek yüzde 8.50'ye çekti.



Böylece Merkez Bankası geçen ayın ardından bir kez daha tarih yazdı ve faiz koridorunu tarihin en düşüğüne çekmiş oldu.








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