Piyasaların merakla beklediği açıklama geldi. Merkez Bankası 6`ncı kez faiz koridorunun üst bandında indirime gitti. Merkez Bankası ağustos ayı toplantısında üst bandı 25 bp daha aşağı çekerken, böylece faiz koridorunda bir kez daha tarih yazıldı.



Piyasaların nefesini tutarak merakla beklediği açıklama geldi. Son 5 aydır faiz koridorunun üst bandını aralıksız indiren Merkez Bankası (TCMB), yılın 8'inci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını da pas geçmedi. Merkez, faiz koridorunun üst bandını 25 baz puan indirerek yüzde 8.50'ye çekti.







Böylece Merkez Bankası geçen ayın ardından bir kez daha tarih yazdı ve faiz koridorunu tarihin en düşüğüne çekmiş oldu.