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merkez indirdi, sıra bankalarda

MERKEZ İNDİRDİ, SIRA BANKALARDA

Merkez Bankası, aldığı 50 baz puanlık faiz indirimi kararıyla, faiz koridorunu tarihin en düşük seviyesine çekerken, gözler konut kredi faizlerine çevrildi.

Tarih : 22 Haziran 2016, 11:59
Puan Ver : Merkez İndirdi, Sıra Bankalarda(8/10)6


Merkez Bankası, aldığı 50 baz puanlık faiz indirimi kararıyla, faiz koridorunu tarihin en düşük seviyesine çekerken, gözler konut kredi faizlerine çevrildi. İnşaat sektörünün önemli aktörleri, yaz durgunluğuna giren konut piyasasının, bankaların alacağı faiz indirimi ile yeni sezona güvenle başlayacağı görüşünde…



En düşük konut kredisi faiz oranının 1,05 bandında olduğunu anımsatan İTO Yatırım ortaklarından Özkan Özçelik, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz koridoru üst bandını yüzde 9'a çekmesinin, konut kredi faizlerinde gidilecek indirime ışık olacağına inandıklarını kaydetti.



Ekonominin lokomotifi inşaat sektöründe şu sıralar yaz durgunluğu yaşandığını, firmaların sektörün hareketleneceği sonbahar aylarına hazırlandığının altını çizen Özçelik, şunları söyledi:



“Biz İTO Yatırım olarak, Başkent'in en yüksek konut kulesi olan 185 metrelik One Tower Diplomatique projesini kısa süre sonra sahiplerine teslim edeceğimiz için biraz daha rahatız. Ancak şu an özellikle büyükşehirlerde çok sayıda inşaat firması, Eylül-Ekim aylarına kilitlenmiş durumda. Piyasaların dengesini bulduğu, sektörlerin heyecanla projeleri için gün saydığı bu günlerin yolunu, Merkez Bankası'nın verdiği karar aydınlattı. Şimdi elini taşın altına koyma sırası bankalarda. Yeni sezon hazırlığına, bankaların vereceği konut kredisi faiz indirimi kararı da eklenirse Türk inşaat sektörü önümüzdeki yıla rekorla girer.”








Etiketler: Merkez  İndirdi  Sıra  Bankalarda    haber

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