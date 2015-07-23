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merkez, faize dokunmadı

MERKEZ, FAİZE DOKUNMADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı.

Tarih : 23 Temmuz 2015, 14:48
Puan Ver : Merkez, Faize Dokunmadı(5/10)7


TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruya göre PPK, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı başkanlığında toplandı. PPK, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 10,75, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 10,25 ve Merkez Bankası borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te sabit bıraktı.








Etiketler: Merkez  Faize  Dokunmadı    haber

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