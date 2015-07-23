Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmadı.



TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruya göre PPK, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı başkanlığında toplandı. PPK, gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 10,75, açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını yüzde 10,25 ve Merkez Bankası borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te sabit bıraktı.