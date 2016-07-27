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merkez darbe teşebbüsüne meydan okudu

MERKEZ DARBE TEŞEBBÜSÜNE MEYDAN OKUDU

Hükümet'in FETÖ'cü darbe girişiminin ardından aldığı ekonomik tedbirlerle piyasalarda normal işleyiş sürerken, Merkez Bankası'ndan yeni bir "güven mesajı" daha geldi.

Tarih : 27 Temmuz 2016, 09:16
Puan Ver : Merkez Darbe Teşebbüsüne Meydan Okudu(7/10)4


Hükümet'in FETÖ'cü darbe girişiminin ardından aldığı ekonomik tedbirlerle piyasalarda normal işleyiş sürerken, Merkez Bankası'ndan yeni bir "güven mesajı" daha geldi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 15 Temmuz darbe girişimine karşı gereken tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Risk yok, B Planımız hazır. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Büyüme, mali disiplin dahil darbe girişimi öncesi ve bugün arasında bir fark olmadı" dedi. Çetinkaya, Türkiye'nin notunu düşüren reyting kuruluşlarının da aceleci davrandığını vurguladı. Merkez Bankası enflasyon tahminini de değiştirmedi, yüzde 7.5'ta bıraktı.



EKONOMİDE YÜKSEK KOORDİNASYON

Yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomiye etkileri ve gündeme ilişkin şu mesajları verdi:



GEREKEN TEDBİRLER ALINDI: B planı soruldu, tüm kurumlar gibi biz de olaydan itibaren finansal sistemin etkin kesintisiz sağlanması için ödeme sistemlerinden likiditeye kadar tüm unsurları alabileceğimizi tedbirleri muhtelif senaryolarla çalışmaya başladık. Risk senaryosunu yenileyerek yolumuza devam ediyoruz. BDDK, SPK, Hazine Müsteşarlığı'ndan Bankalar Birliği'ne kadar çok yoğun ve yakın bir temasla yüksek koordinasyonda ilgili politika ve tedbirlerin oluştuğuna şahit olduk. Tedbir adımlarında ihtiyaç olursa, her türlü tedbiri almaya hazırız.








Etiketler: Merkez  Darbe  Teşebbüsüne  Meydan  Okudu    haber

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