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merkez beklentilerini açıkladı

MERKEZ BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Merkez Bankası beklenti anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 3.1704, büyüme beklentisi yüzde 3.4 oldu.

Tarih : 14 Ocak 2016, 17:30
Puan Ver : Merkez Beklentilerini Açıkladı(9/10)11


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2016 'Beklenti Anketi'ni açıkladı. 2016 yılı Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,94 iken, bu anket döneminde yüzde 1,21 oldu. 2016 yılı Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,58 ve yüzde 0,62 oldu. 2016 yılı Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,79 olarak gerçekleşti. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 8,19 oldu. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 7,92 ve yüzde 7,12 olarak gerçekleşti.



2016 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,3 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 27,7 olasılıkla ise yüzde 8,00-8,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 24,2'sinin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 38,7'sinin yüzde 8,00-8,49 aralığında olduğu gözlendi.








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