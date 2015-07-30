

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Başçı, yıl sonu için enflasyon tahminlerini yüzde 0,1 puan artırdıklarını ve yüzde 6,9'a çektiklerini söyledi. Başçı, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz oranlarını artırması durumunda, Türk bankalarına ödenen zorunlu karşılık faizlerini Fed seviyesine yükselteceklerini ifade etti. Bu açıklama, Türk Lirası'nın dolar karşısında değerlenmesinde etkili oldu. Başçı, para politikasına yönelik değişim beklentileriyle ilgili olarak, "Kimse bizden para politikasında erken bir gevşeme, haddiden fazla sıkılaşma beklemesin" dedi.