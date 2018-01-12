MERKEZ BANKASININ YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 4,11 LİRA
Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu dolar tahmini 4,1156 lira olarak açıklandı.
Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu dolar tahmini 4,1156 lira olarak açıklandı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 9,55 oldu.
TÜFE BEKLENTİSİ
Merkez Bankasının Ocak ayı Beklenti Anketi sonucuna göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,30 iken, bu anket döneminde yüzde 9,24 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,47 ve yüzde 8,23 oldu.
Ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,29 iken, bu anket döneminde yüzde 1,32 oldu. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,67 ve yüzde 0,62 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78 olarak gerçekleşti.
12 AY SONRASI DOLAR BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
2018 yıl sonu döviz kuru ( ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 4,12 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,15 TL iken bu anket döneminde 4,24 TL'ye yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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