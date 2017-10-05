Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 29 Eylül ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 85 milyon dolar artarak 91 milyar 503 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 22 Eylül ile biten hafta 91 milyar 418 milyon dolarseviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 35 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 35 milyon dolar artışla 20 milyar 406 milyon dolardan 20 milyar 441 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 120 milyon dolar artışla 111 milyar 824 milyon dolardan 111 milyar 944 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: haberinburada