MERKEZ BANKASI'NIN HAMLESİYLE DOLAR VE EURO SERT DÜŞTÜ
Merkez Bankası'nın bugün Borsa İstanbul (BIST) kotasyonunu "sıfır" olarak açıklaması üzerine, dolar ve euro üçer kuruş düştü.
Merkez Bankası'nın bugün Borsa İstanbul (BIST) kotasyonunu "sıfır" olarak açıklaması üzerine, dolar ve euro üçer kuruş düştü.
Merkez Bankası'nın açıklaması öncesi 3.77 liranın üzerinde olan dolar 3.7455 liraya, 3.9990 lira olan euro da 3.97431 liraya kadar geriledi. Ardından hafif bir hareketle dolar 3.7561, euro ise 3.9808'e yükseldi.
kaynak:hürriyet
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