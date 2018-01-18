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Merkez Bankasının Faiz Kararı Öncesi Dolar 3,80 Liranın Üzerinde

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR 3,80 LİRANIN ÜZERİNDE

Dolar, Merkez Bankasının faiz kararını açıklayacağı bugünkü Para Politikası Kurulundan önce 3,80 liranın üzerindeki düzeyini koruyor.

Tarih : 18 Ocak 2018, 13:50
Puan Ver : Merkez Bankasının Faiz Kararı Öncesi Dolar 3,80 Liranın Üzerinde(8/10)4

Dolar, Merkez Bankasının faiz kararını açıklayacağı bugünkü Para Politikası Kurulundan önce 3.80 liranın üzerindeki düzeyini koruyor. Merkez Bankasının bugünkü toplantıdan sonra saat 14:00'te açıklanacak faiz kararında, uzun süredir yüzde 8.0 olarak uyguladığı politika faizini, yüzde 12.75 olan geç likidite penceresi faizini, yüzde 9.25 olan gecelik borç verme faizini ve yüzde 7.25 olan gecelik borçlanma faizini değiştirmesi beklenmiyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER TL'Yİ ETKİLİYOR

Türkiye'nin Suriye sınırına yığınak yapması ve olası bir operasyon nedeniyle hızlı yükselen dolar ve euro, günün ilk işlemlerinde dünkü düzeylerini koruyor.

Jeopolitik risklerle önceki gün 3.8324 liraya kadar yükselen dolar 3.80 liranın üzerinde, 4.6928 liraya kadar yükselen euro ise 4.64 liranın üzerinde tutunuyor. Euro 24 Kasım'da 4.7046 lira ile, dolar da 21 Kasım'da 3.9622 lira ile rekor düzeye tırmanmıştı.

Jeopolitik risklerle haftanın ilk gününü yüzde 2.17 gibi büyük bir oranda düşerek 112 bin 159 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi, önceki günkü yüzde 2.01 yükselişin ardından dün de yüzde 1.9 artışla 116 bin 593 puana yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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