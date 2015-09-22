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merkez bankası'nın faiz kararı bugün

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BUGÜN

TCMB'nin Salı günü açıklayacağı PPK kararı ile ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar faizlerde değişiklik beklemediklerini belirtti. Ekonomistler bunda Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasının etkili olduğunu ifade etti

Tarih : 22 Eylül 2015, 09:42
Puan Ver : Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Bugün(6/10)8


Merkez Bankası'ndan hiçbir değişiklik beklemediklerini ifade eden Anadolu Yatırım Araştırma Müdürü Gülizar Türk, “Bugüne kadar hiçbir değişiklik yapmayan Merkez Bankası'ndan Fed'in son kararı sonrasında yeni hamle beklemiyoruz doğal olarak. Kurlar zaten geçtiğimiz aylardan çok farklı seviyelerde değil. Faizleri zaten günlük fonlamada Merkez Bankası'nın sıkılaştırmada hala yeri var. Bu önceden 8.20'lerdeyken şimdi 8.90'larda. Bu da politika faizini artırmaması için bir neden oluşturuyor aslında. Merkez Bankası'nın elini rahatlatıyor. Hem bu günkü koşullar altında Fed'in de faiz artırımı yapmadığı bir durumda biz Merkez Bankası'nda böyle bir hamle beklemiyoruz. Seçim sonrasında belki tekrar gözden geçirilebilir ama şimdilik bu ayda beklemede kalacağını düşünüyoruz” değerlendirmesi yaptı.








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