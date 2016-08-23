MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanacak PPK, Auustos ayı faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak. İsabetli tahminleri ile tanınan para piyasaları uzmanı Murat Sağman, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi değerlendirmelerde bulundu
Mart ayından bu yana gerçekleştirdiği beş Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında koridorun üst bandı olan marjinal fonlama oranını 2 puan indirerek yüzde 8.75'e çeken Merkez Bankası, ağustos ayı toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanacak PPK'nın üst bantta 0.25 puan daha indirim yapması bekleniyor.
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