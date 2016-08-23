

Mart ayından bu yana gerçekleştirdiği beş Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında koridorun üst bandı olan marjinal fonlama oranını 2 puan indirerek yüzde 8.75'e çeken Merkez Bankası, ağustos ayı toplantısını bugün gerçekleştirecek.







Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanacak PPK'nın üst bantta 0.25 puan daha indirim yapması bekleniyor.