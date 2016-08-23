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merkez bankası'nın faiz kararı bekleniyor

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanacak PPK, Auustos ayı faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak. İsabetli tahminleri ile tanınan para piyasaları uzmanı Murat Sağman, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi değerlendirmelerde bulundu

Tarih : 23 Ağustos 2016, 14:41
Puan Ver : Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Bekleniyor(0/10)


Mart ayından bu yana gerçekleştirdiği beş Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında koridorun üst bandı olan marjinal fonlama oranını 2 puan indirerek yüzde 8.75'e çeken Merkez Bankası, ağustos ayı toplantısını bugün gerçekleştirecek.



Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanacak PPK'nın üst bantta 0.25 puan daha indirim yapması bekleniyor.








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