Referandum Takvimi Netleşiyor
Şikayetlerle Birlikte, Büyük Haksızlık Da Ortaya Çıktı!
Mutluluk Kaynağı Çikolata
'ısırma' Polemiğinde Yeni Perde!
Cuma Sert Düşen Dolar Bugün...
Galatasaray'da 741 Km'lik Çile!
Trump'tan Brexit Yorumu
Deaş, Fetö'nün Okulunu Korumaya Aldı
Kktc'de Fetö Operasyonu: 9 Albay Gözaltına Alındı
Zeytinburnu'da Bina Çöktü : 2 Ölü
Soba Gazı Zehirlenmesi: 4'ü Çocuk 12 Yaralı
Dassault SystèMes Ve Htc Sanal Gerçeklik İşbirliği
Fitbit, Orta Seviyede Lüks Akıllı Saatler Çıkarmayı Düşünüyor
Ne Kadar Galaxy Note 7 Kaldı?
Tesla Apple'ın En Önemli Uzmanlarından Birini Bünyesine Kattı
Sony Ces'te Ses Ve Ev Sineması Ürünlerini Tanıttı
Çanakkale'de Korkutan Deprem
Cezaevi İsyanında 10 Kişi Öldü
Sancaktepe'de İki Otomobil Alev Alev Yandı
Ab'ye Son Bir Teklif Sunacağız

merkez bankası'nın eli kolu bağlı değil

MERKEZ BANKASI'NIN ELİ KOLU BAĞLI DEĞİL

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek "Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değildir.Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak" dedi

Tarih : 12 Ocak 2017, 17:44
Puan Ver : Merkez Bankası'nın Eli Kolu Bağlı Değil(6/10)5


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak." ifadelerini kullandı.



Şimşek, sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden Türk lirasındaki değer kaybına ilişkin değerlendirmede bulundu.



"Merkez Bankasının eli kolu bağlı değildir. Geçmişte olduğu gibi gereken tedbirleri alıyor, alacak" görüşüne yer veren Şimşek, fiyat istikrarının temel öncelikleri olduğunu belirtti.



Konuya ilişkin İngilizce tweetler de paylaşan Mehmet Şimşek, bugünlerde piyasanın ruh halinin bardağı boş tarafından görmeye dayandığını, sorunun da bundan kaynaklandığını ifade ederek, "Toz duman dağılacak. Önemli olan temellerdir." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü konuşmasında Döviz kurunun bir silah gibi kullanıldığını belirtmiş, "Döviz üzerinden yapılan spekülasyonların derinliğinin olmadığı, çok küçük rakamlarla ve daha ziyade kağıt üzerinde işlemlerle kurların yükseltildiği ortadadır. Milletimiz, Döviz almak yerine satarak ilk dalga saldırının önünü kesmişti. Bunun devamını milletimden rica ediyorum. Bugün aynı tutumu sürdürmeliyiz. Merkez Bankamız ve tüm bankalarımız da bu oyunu bozmaya yönelik bir pozisyon almalıdır." değerlendirmesini yapmıştı.



 



kaynak:bloomberght








Etiketler: Merkez  Bankası  Nın  Eli  Kolu  Bağlı  Değil    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER