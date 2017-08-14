MERKEZ BANKASI'NIN DOLAR/TL BEKLENTİSİ 3,71'E DÜŞTÜ
Merkez Bankası beklenti anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,46`ya indi. 2017 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 3,75 TL iken, bu anket döneminde ise 3,72 TL oldu.
YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4,4'E ÇIKTI
Merkez Bankası, finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen katılımcılarla gerçekleştirdiği ve bu katılımcıların beklentilerini yansıtan Ağustıos ayı Beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 9.49'dan yüzde 9.46'ya geriledi. Yıl sonu dolar tahmini 3.7492 TL'den 3.7199 TL'ye düştü. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 4.1'den yüzde 4.4'e yükseldi.
Kaynak: haberinburada
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