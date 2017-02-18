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merkez bankası'ndan tl kararı!

MERKEZ BANKASI'NDAN TL KARARI!

Merkez Bankası, reeskont kredilerinin geri ödemelerinin Türk lirası olarak yapılabilmesine imkân tanındığını açıkladı.

Tarih : 18 Şubat 2017, 09:31
Puan Ver : Merkez Bankası'ndan Tl Kararı!(8/10)7


Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından "1 Ocak 2017'den önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alış kurları esas alınacaktır." açıklaması yapıldı.



 



 



kaynak:ahaber








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