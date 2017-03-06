Merkez Bankası, enflasyonu beş yıl aradan sonra iki haneye çıkaran yükselişin, gıda fiyatlardındaki artış ve liradaki "birikimli değer kaybının" etkisinden kaynaklandığını açıkladı.



Merkez Bankası'nın "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunda, "Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0.81 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0.91 puan yükselerek yüzde 10.13 oldu.







Bu dönemde, gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş sürmüş; başta temel mal ve enerji grupları olmak üzere genele yayılan döviz kuru etkileri gözlendi. Geçici vergi indirimlerine karşın, Türk lirasındaki birikimli değer kaybının etkisiyle temel mal enflasyonunda kaydedilen belirgin artış sonucunda çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükseldi" denildi.







kaynak:habertürk