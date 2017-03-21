MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ DOLAR HAMLESİ!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar cinsi zorunlu hesaplara ödenen gecelik faizi yüzde 1'e çıkardı.
TCMB, dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uyguladığı gecelik faiz oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1'e yükseltti. TCMB, 26 Aralık 2016'dan bu yana söz konusu faiz oranını yüzde 0,75 olarak uyguluyordu.
kaynak:sabah
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