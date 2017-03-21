

TCMB, dolar cinsi tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uyguladığı gecelik faiz oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1'e yükseltti. TCMB, 26 Aralık 2016'dan bu yana söz konusu faiz oranını yüzde 0,75 olarak uyguluyordu.







kaynak:sabah