Dikkat Göz Damarlarını Çatlatıyor!
Merkez Bankası'ndan Flaş Açıklama
Akhisar'dan Hamzaoğlu Açıklaması
Bakan Yılmaz: 20 Bin Öğretmenin Alımı Yapacağız
Cıa Başkanı Pompeo Ankara'da
Karabük Te 10 Polis Fetö Den Adliyede
Trump'ın Anti-Kürtaj Kampanyasına Sekiz Ülkeden...
Tuğba Ekinci'den Tarkan'a Sert Sözler!
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 21 Milyonu Aştı
Bugüne Kadar Görülmüş En Pahalı İphone Modeli Geliyor!
Taksim Camisi İçin Hazırlıklar Başladı
Chp O Koltuk İçin Seçim Yapacak!
'sigarayı Bırakmak İçin Kanser Olmayı Beklemeyin'
Çavuşoğlu, Rus Mevkidaşı Lavrov'la Görüştü
Sevgililer Günü'nün Sembol Çifti Hangi Çift Oldu?
Fenerbahçe Tepkisi Ve Galatasaray İtirafı
Merkez Bankası Binası İçin Kritik Süreç Başlıyor!
Rusya'dan Flaş Vize Açıklaması!
Fetö Den İhaleye Karşılık Eskort Kadın! Albayı Gizlice...
Ve Özge Ulusoy Gelinliği Giydi!

merkez bankası'ndan flaş açıklama

MERKEZ BANKASI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçlarını kullanmaya devam edecek" dedi

Tarih : 09 Şubat 2017, 14:55
Puan Ver : Merkez Bankası'ndan Flaş Açıklama(8/10)7


Çetinkaya'nın, Londra'da J.P. Morgan Turkey Macro and Credit Conference'taki "Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunumu bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.



TÜRKİYE ŞOKLARA KARŞI GÜÇLÜ



Sunumda Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşanan farklı nitelikteki şoklar karşısında dayanıklılığını koruduğunu vurgulayan Çetinkaya, öncü göstergelerin iktisadi faaliyette 2016 yılının üçüncü çeyreğinde gözlenen daralmanın kalıcı olmadığını ve ekonominin ılımlı bir toparlanma sürecine girdiğini ifade etti.



Çetinkaya, enflasyonun kısa vadede bir miktar daha yükseldikten sonra kademeli olarak düşerek yıl sonunda yüzde 8 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.



SIKI POLİTİKAMIZ DEVAM EDECEK



TCMB'nin yakın dönemde döviz piyasasında gözlenen oynaklığın fiyatlama davranışı üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla kapsamlı ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaptığını aktaran Çetinkaya, sıkı parasal duruş ile maliye ve para politikalarının artan eş güdümünün enflasyon üzerindeki maliyet yönlü baskıların ikincil etkilerini sınırlayacağını vurguladı.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Merkez  Bankası  Ndan  Flaş  Açıklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER