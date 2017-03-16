

TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8'de, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te ve gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25'te sabit tuttu, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 11,75'e yükseltti. Karar sonrası dolar 3,64 TL'ye geriledi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Mart ayı 'Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sonuçlarını açıkladı. Kurul kararına göre; Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını;gecelik faiz oranları, marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tuttu.







Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de sabit tutarken, geç likidite penceresi faiz oranlarını ise geç likidite penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tuttu, borç verme faiz oranı yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltti.







kaynak:ahaber



