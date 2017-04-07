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merkez bankası'ndan 9,6 milyar liralık kar

MERKEZ BANKASI'NDAN 9,6 MİLYAR LİRALIK KAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2016 yılında 9,6 milyar lira dönem karı elde etti.

Tarih : 07 Nisan 2017, 16:39
Puan Ver : Merkez Bankası'ndan 9,6 Milyar Liralık Kar(8/10)8


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılında 9,6 milyar lira dönem karı elde etti.



TCMB'nin 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren 85. hesap dönemi bilançosu bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.



Bilançoya göre, TCMB'nin 2016 yılında dönem karı 2015 yılına göre yüzde 31 azalarak 9 milyar 555 milyon 947 bin 338 lira oldu. Merkez Bankası 2015 yılında 13 milyar 857 milyon 321 bin 192 lira kar elde etmişti.



 



kaynak:ahaber








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