

Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Reuters'ta 11 Ağustos'ta yayınlanan bir haberde, TCMB başkan yardımcılığına Özyeğin Üniversitesi'nden Emrah Şener'in getirilmesinin planlandığı belirtilmişti.







Özyeğin Üniversite'sinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İşletme-Finans Bölümü'nden alan Şener, yüksek lisansını London School of Economics'te, doktorasını ise Matematiksel Finans üzerine Imperial College London'da tamamladı. Çalışma hayatına HSBC Londra ofisi Finans Mühendisliği bölümünde başlayan Şener, daha sonra Citibank Londra ofisi ve



Bank of America Londra genel müdürlüğünde çeşitli görevler aldıktan sonra Özyeğin Üniversitesi'nde göreve başladı. Kalkınma Bakanlığının destekleri ile kurulan İstanbul Risk Yönetimi Laboratuarı'nda da direktör olarak çalışan Şener'in başlıca araştırma konuları arasında; makroekonomi ve para politikalarının varlık fiyatları üzerine etkisi, emeklilik fonları, varlık dağılımı optimizasyonu, uluslararası ekonomi ve finans yer alıyor.