Yolcu Beraberi Cihaza Bandrol Vergisi Sürprizi
Beşiktaş Gaziantepspor'u Tek Golle Yıktı
Audi Q8 Konsepti Ortaya Çıktı
Koş Super Mario Koş!
Zuckerberg Jarvis İle Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor
Mercedes A Serisi, Sedan Model İçin Hazırlanıyor
Abd'ye Giderken Sosyal Medya Hesaplarınızı Bildirmelisiniz
Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...

merkez bankası'na yeni başkan yardımcısı

MERKEZ BANKASI'NA YENİ BAŞKAN YARDIMCISI

Merkez Bankası'nda (TCMB) halihazırda boş bulunan iki başkan yardımcılığından birine Özyeğin Üniversitesi'nden Emrah Şener atandı.

Tarih : 02 Eylül 2016, 14:12
Puan Ver : Merkez Bankası'na Yeni Başkan Yardımcısı(7/10)8


Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Reuters'ta 11 Ağustos'ta yayınlanan bir haberde, TCMB başkan yardımcılığına Özyeğin Üniversitesi'nden Emrah Şener'in getirilmesinin planlandığı belirtilmişti.



Özyeğin Üniversite'sinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İşletme-Finans Bölümü'nden alan Şener, yüksek lisansını London School of Economics'te, doktorasını ise Matematiksel Finans üzerine Imperial College London'da tamamladı. Çalışma hayatına HSBC Londra ofisi Finans Mühendisliği bölümünde başlayan Şener, daha sonra Citibank Londra ofisi ve

Bank of America Londra genel müdürlüğünde çeşitli görevler aldıktan sonra Özyeğin Üniversitesi'nde göreve başladı. Kalkınma Bakanlığının destekleri ile kurulan İstanbul Risk Yönetimi Laboratuarı'nda da direktör olarak çalışan Şener'in başlıca araştırma konuları arasında; makroekonomi ve para politikalarının varlık fiyatları üzerine etkisi, emeklilik fonları, varlık dağılımı optimizasyonu, uluslararası ekonomi ve finans yer alıyor.








Etiketler: Merkez  Bankası  Na  Yeni  Başkan  Yardımcısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER