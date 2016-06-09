

Bürokraside üst düzey görevden alma ve atamalar yapıldı.







Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na son olarak Halkbank'ta Hazine yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Murat Uysal atandı.







Uysal'ın atanmasına dair karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.







İstanbul'da 1971 yılında doğan Uysal, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu.Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık anabilim dalında yüksek lisans yapan Uysal, meslek hayatına 1998 yılında Tekstilbank Hazine Bölümü'nde Uzman Yardımcısı olarak başladı ve aynı kurumda Döviz ve Para Piyasaları ile Menkul Kıymetlerden sorumlu Uzman ve Yöneticilik görevlerinde bulundu.







Halkbank'ta 2007-2011 arasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yapan Uysal, Kasım 2011'den bu yana Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.