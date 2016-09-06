

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranları ile rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklikler yaptı. Buna göre; Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirildi. Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında döviz imkanının ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimleri ile altın imkanının ilk üç diliminde katsayılar 0,1 puan arttırıldı.







Rezerv opsiyonu kullanımlarının aynı seviyede kalması halinde, söz konusu değişiklikler ile finansal sisteme yaklaşık 1,2 milyar Türk lirası ve 670 milyon dolar ilave likidite sağlanmış olacağı belirtildi.