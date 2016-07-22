MERKEZ BANKASI YURT DIŞINDA YATIRIMCILARLA TOPLANTILAR DÜZENLEYECEK
Merkez Bankası, iletişim politikalarında değişime giderek, Türkiye ve uluslararası finans merkezlerinde, yatırımcılar ve analisletler ve sektör temsilcileriyle toplantılar düzenleyecek.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Banka'nın iletişim politikası uygulamalarında yeni düzenlemelere gidildiği belirtilerek, "Bu çerçevede; yatırımcılarla ve analistlerle teknik içerikli görüşmeler yapılmaya başlanacak. Yurtdışındaki finans merkezlerinde yatırımcılarla düzenli toplantılar gerçekleştirilecek" denildi ve şu bilgiler verildi:
Sanayi-ticaret odaları ve diğer reel sektör temsilcileriyle görüş alışverişine imkân tanıyacak toplantılar düzenlenecek. Basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ve ekonomimedyası ile dönemsel toplantılar gerçekleştirilecek. Banka ekonomistleri ile hâlihazırda yapılan aylık toplantılar, yeni uygulamalar sonrasında azalan ihtiyaca bağlı olarak, gerekli görüldüğünde düzenlenecek. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantıları ve diğer iletişim uygulamaları mevcut haliyle devam edecek."
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