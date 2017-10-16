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Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Merkez Bankası Beklenti Anketinin Ekim ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, yıl sonu dolar 3,71 lira olacak.

Tarih : 16 Ekim 2017, 16:30
Puan Ver : Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahminini Açıkladı(6/10)2

Merkez Bankası Beklenti Anketinin Ekim ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, yıl sonu dolar/TL 3.7165 olacak. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,35 iken, bu anket döneminde yüzde 8,52 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,93 ve yüzde 7,98 olarak gerçekleşti.

Ankette şu sonuçlar ortaya çıktı:

TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 1,31 OLDU

"2017 yılı Ekim ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,22 iken, bu anket döneminde yüzde 1,31 olmuştur. Kasım ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,50 ve yüzde 0,60 olmuştur. Aralık ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,51 olarak gerçekleşmiştir.

BİR ÖNCEKİ ANKET DÖNEMİNE GÖRE ARTTI

Katılımcıların 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,63 TL iken, bu anket döneminde 3,71 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,83 TL ve 3,88 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,9 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 38,0 milyar ABD Doları olmuştur. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 39,3 milyar ABD Doları ve 40,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 5,2'ye yükselmiştir. 2018 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde yüzde 4,0 ve yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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