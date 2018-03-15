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Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahmini Belli Oldu
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Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahmini Belli Oldu

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası beklenti anketine göre, 2018 sonu dolar tahmini 4,11 lira oldu.

Tarih : 15 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Tahmini Belli Oldu(8/10)4

Merkez Bankası, ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi bir önceki yüzde 9,30 seviyesinden yüzde 9,24'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 8,47'den yüzde 8,23'e düştü.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,29'dan yüzde 1,32'ye çıkarken, şubat yüzde 0,67'den yüzde 0,62'ye geriledi. Ankete katılanların mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,78 oldu.

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi açıklandı. Ankete göre dolar tahmini 2018 sonu için 4,1156 TL olarak açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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