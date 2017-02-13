MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİN ANKETİNİ AÇIKLADI
Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu dolar/TL tahmini 3.8807 oldu.
Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,48 iken, bu anket döneminde yüzde 8,87'ye yükseldi. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8,21 ve yüzde 7,59 olarak gerçekleşti.
kaynak:sabah
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