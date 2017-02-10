MERKEZ BANKASI VE KİK'E 'BYLOCK' OPERASYONU
Merkez Bankası'nda ByLock kullandığı tespit edilen 46 personel gözaltına alındı
Merkez Bankası ve Kamu İhale Kurumu (KİK) personeline yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda ByLock kullandıkları belirlenen 46 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da, Merkez Bankası ve KİK personeline yönelik operasyon düzenlendi. Ankara Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları tespit edilen 46 personel gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 36'sının Merkez Bankası, 10'unun ise KİK personeli olduğu öğrenildi.
kaynak:habertürk
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