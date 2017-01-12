

Gedikli twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Dolar/TL TCMB'nin miktar yöntemiyle haftalık repo ihalesi açmamasının ardından 3.86 TL'nin altına indi. Spekülatif atakları bertaraf etmek için birçok enstrümanı oldugunu belirtmiştik. Kargadan başka kuş faizden başka ekonomi kavramı bilmeyenler tabi bu yöntemleri bilmiyordu."