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Merkez Bankası, Şirketlere Ellerindeki Dövizi Sorabilecek

MERKEZ BANKASI, ŞİRKETLERE ELLERİNDEKİ DÖVİZİ SORABİLECEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Merkez Bankasına gerçek ve tüzel kişilere döviz pozisyonları hakkında her türlü bilgiyi sorma yetkisini veren düzenlemeyi kabul etti.

Tarih : 13 Ekim 2017, 10:40
Puan Ver : Merkez Bankası, Şirketlere Ellerindeki Dövizi Sorabilecek(9/10)5

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Merkez Bankası'na gerçek ve tüzel kişilere döviz pozisyonları hakkında her türlü bilgiyi sorma yetkisini veren düzenlemeyi kabul etti. İstenen bilgi ve belgeleri vermeyen ya da gerçeğe aykırı olarak verenlere bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Adli para cezası günlük 100 TL'ye kadar verilebiliyor. Bu durumda söz konusu ceza 200 bin TL'yi bulabilecek.

"SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR"

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal, "Bankamızın sır saklama yükümlülüğü var" hatırlatmasında bulunurken, Maliye Bakanı Ağbal da düzenlemeyi şöyle savundu: "Firmaları denetlemek, 'Niçin böyle yapıyorsun' demek gibi bir amacımız yok."

2.1 MİLYAR DOLAR SATTIK

Öte yandan Kuzey ırak ve FED endişesiyle geçen 6 Ekim'le biten haftada vatandaşın Döviz Tevdiat Hesabı, kurdaki yükselişle 2.1 milyar dolar azaldı. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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