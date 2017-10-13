Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın, ABD'de gerçekleştirilen JP Morgan Yatırımcı Toplantısı'nda yaptığı sunum, TCMB'nin resmi sitesinde yayımlandı.

"İLAVE SIKIŞTIRMA DA YAPILABİLİR"

Sunumunda, yakın dönem verilerinin iktisadi faaliyetin güç kazandığını gösterdiğine işaret eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyeleri, fiyatlama davranışlarına ilişkin risk oluşturmaktadır. Sıkı para politikası duruşu, enflasyon görünümünün hedeflerle uyumunu sağlayacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyonu etkileyen unsurlar yakından takip edilecek ve gerekli görülmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir."

Kaynak: haberinburada